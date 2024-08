Ferragosto di lavoro per la Roma, che questa mattina è scesa in campo a Trigoria per preparare il match di esordio contro il Cagliari. Tutti gli occhi sono puntati su Paulo Dybala, al centro di voci di mercato che lo vogliono verso l'Arabia. Nonostante questo, l'argentino è regolarmente in campo con la squadra.

(Sky Sport)