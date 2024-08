Trigoria: la Roma torna al lavoro dopo la sconfitta con l'Empoli (FOTO)

Archiviata la brutta sconfitta di ieri contro l'Empoli all'Olimpico, la Roma di Daniele De Rossi è tornata al lavoro a Trigoria per il primo allenamento settimanale. Chi ha giocato ieri ha effettuato un lavoro di scarico, mentre normale seduta in gruppo per chi ha accumulato pochi minuti o è rimasto seduto in panchina. Assente Enzo Le Fee, che nel match contro i toscani ha riportato un problema muscolare che lo terrà out per almeno 2/3 settimane. Domani, invece, Daniele De Rossi ha concesso una giornata di riposo a tutto il gruppo.