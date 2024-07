VIDEO - Trigoria, martedì di lavoro alla vigilia della gara con il Latina: si rivede Zalewski

A Trigoria fervono i preparativi per la prima amichevole estiva della Roma, in programma domani alle 18:00 contro il Latina. Come si evince da un video pubblicato dai giallorossi su X, la squadra capitolina si è allenata quest'oggi con rinnovato entusiasmo, sotto la guida attenta dello staff tecnico.

Tra i volti noti presenti al Fulvio Bernardini, spicca il ritorno di Nicola Zalewski, reduce dall'esperienza con la nazionale polacca a Euro 2024. Il giovane talento giallorosso si è unito ai compagni, pronto a dare il suo contributo nella nuova stagione.