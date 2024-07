Questa mattina a Trigoria nuovo giorno di preparazione estiva per la Roma di Daniele De Rossi, come sempre sotto un sole cocente. Il gruppo ha lavorato principalmente sul campo e tra i giocatori presenti c'è anche il nuovo portiere Mathew Ryan, al primo allenamento ufficiale con la maglia giallorossa. Anche Edoardo Bove, dopo i recenti problemi fisici, è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.