Trigoria: primo allenamento per Dahl. De Rossi: "Superare la linea di pressione" (FOTO e VIDEO)

La Roma continua senza sosta la sua preparazione estiva in vista della stagione 2024/25. Oggi i giocatori si sono ritrovati come di consueto al "Fulvio Bernardini" sotto la guida di Daniele De Rossi, con una piacevole novità: il terzino svedese Samuel Dahl ha infatti svolto il suo primo allenamento ufficiale da giocatore giallorosso.

Come sempre tanti i consigli dispensati dal mister ai suoi giocatori durante il loro lavoro sul campo, dai suggerimenti sui passaggi ("Sono sempre per superare la linea di pressione"), ai complimenti ad Abraham per alcune scelte positive in allenamento ("Bravo Tammy").