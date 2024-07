Trigoria: mattinata di lavoro in palestra per la Roma (VIDEO)

Dopo il raduno nel tardo pomeriggio di ieri e il primo allenamento, giornata fitta quella di oggi per la Roma. In mattinata, infatti, la squadra si è allenata in palestra. Nel pomeriggio, alle 18, previsto invece il secondo allenamento sul campo, dove si comincerà a lavorare anche sulla parte tattica. Sarà la prima volta per Enzo Le Fèe agli ordini di De Rossi.

