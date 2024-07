Trigoria, allenamento tra palestra e campo. De Rossi show: "L'area di rigore è casa tua Tammy". Ghisolfi osserva la seduta dalla panchina (FOTO)

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'inizio del campionato e anche questa mattina gli uomini di Daniele De Rossi hanno svolto una seduta di allenamento dividendosi tra palestra e campo. I giallorossi hanno iniziato con l'attivazione muscolare, per poi scendere sul terreno di gioco per delle esercitazioni su cross, tiri in porta e infine partitelle: "In questo caso partiamo dal portiere, gioco e poi non posso riandare da lui", dice il mister. Ennesimo show di DDR: "Buona Cheru" (Cherubini, ndr)", "Giocala Tommaso" (Baldanzi, ndr), "Bravi", "Quello Tammy", "Bravo Ange (Angelino, ndr)". Focus poi su Abraham: "Sì Tammy, questa è la tua casa (l'area, ndr). Bravo, così", l'incoraggiamento di De Rossi. Presente anche il responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi, il quale ha osservato la seduta dalla panchina.