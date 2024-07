Procede regolarmente la preparazione della Roma di Daniele De Rossi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della prossima stagione. Questa mattina il gruppo giallorosso si è diviso tra lavoro in palestra e sul campo: tra gli altri presente anche Tammy Abraham (assente nell'amichevole contro il Latina per un leggero problema fisico) e un attento Florent Ghisolfi.