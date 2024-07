Nel giorno del suo 41° compleanno Daniele De Rossi torna a guidare la Roma a Trigoria dopo un giorno di riposo successivo all'amichevole col Kosice disputata lunedì in Slovacchia. Al mattino la squadra è tornata ad allenarsi al Fulvio Bernardini ed ha lavorato in campo: presente anche Paulo Dybala, tornato nella Capitale dopo aver sposato la sua Oriana in Argentina. Sono attesi oggi anche i Nazionali che erano stati impegnati all'Europeo.

