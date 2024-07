Ritiro Roma, quinto giorno di lavoro a Trigoria: presente anche Le Fée (FOTO)

La Roma si è ritrovata questa mattina nel centro sportivo di Trigoria per una nuova sessione di allenamento. Presente naturalmente il nuovo acquisto giallorosso Enzo Le Fèe, il cui arrivo è stato ufficializzato nella giornata di ieri. Quinta giornata di lavoro nella Capitale per i ragazzi di mister De Rossi, il quale, in attesa del rientro dalle vacanze dei calciatori impegnati con le nazionali, prosegue nell'opera di preparazione in vista della nuova stagione.