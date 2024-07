Ritiro Roma, DDR show a Trigoria: dal 'por adelante' ai suggerimenti ai giovani

A Trigoria va in scena la prima parte del ritiro della Roma agli ordini di Daniele De Rossi: in attesa dei Nazionali, sono presenti 27 giocatori tra i quali molti giovani. E, nella seduta pomeridiana in campo, De Rossi dispensa consigli ai giallorossi: si parte con il "por adelante" ("avanti", tra i membri della rosa che parlano spagnolo ci sono Angeliño, il nuovo acquisto Sangaré e ovviamente Dybala), si passa poi alle indicazioni per Cristian Cama ("apri bene Cri, queste sono le palle tue. Bravo") fino al "buona" per la Joya. Quindi le spiegazioni fornite a Leonardo Graziani ("apri bene, questa è una palla che devi tenere. Hai l'uomo addosso"), a Riccardo Pagano ("tempo giusto, tempo giusto. Questo Ricca'") e a Joao Costa ("bravo, mettici la testa"). A seguire consigli di DDR anche per Edoardo Bove: "Questo è lo stop, diventa facile poi mettere la palla". E, infine, si chiude con "buona" in direzione di Ebrima Darboe.