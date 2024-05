Trigoria, ripresa verso l'Atalanta: Dybala in gruppo. Scarico per chi ha giocato contro il Bayer Leverkusen (FOTO)

All'indomani della scottante eliminazione dall'Europa League per mano del Bayer Leverkusen, la Roma è subito tornata a Trigoria per iniziare la preparazione in vista dello scontro Champions con l'Atalanta, in programma domenica alle ore 20:45. Come di consueto dopo le gare, squadra divisa in due gruppi: chi non ha giocato si è allenato regolarmente, gli altri invece hanno svolto un lavoro di scarico. La buona notizia per Daniele De Rossi riguarda Paulo Dybala, il quale si è allenato con il resto del gruppo.