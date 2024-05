Trigoria, ripresa verso il Genoa: assenti dal campo Dybala e Spinazzola. Scarico per chi ha giocato ieri (FOTO)

All'indomani della sconfitta contro l'Atalanta, la Roma è subito tornata a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match contro il Genoa, in programma domenica alle ore 20:45. Come di consueto dopo le gare, squadra divisa in due gruppi: chi non ha giocato si è allenato regolarmente in campo, seduta di scarico invece per gli altri. Da sottolineare l'assenza di Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola dal terreno di gioco, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.