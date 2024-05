Ultima fatica stagionale per la Roma. Domani sera i giallorossi saranno ospiti dell'Empoli, in lotta per la salvezza con Frosinone ed Udinese, nell'ultima giornata di campionato. Dopo la conferenza stampa di Daniele De Rossi, la squadra si è allenata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Le immagini della seduta:

? Ultima rifinitura stagionale, alla vigilia di Empoli-

Roma#ASRoma pic.twitter.com/AcUhMpRx9c — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2024