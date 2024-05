Dopo aver vinto 1-0 contro il Genoa nell'ultima partita stagionale allo Stadio Olimpico e blindato il sesto posto in classifica, Daniele De Rossi ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di riposo. L'allenatore della Roma ha infatti fissato la ripresa degli allenamenti al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nella giornata di mercoledì: appuntamento in mattinata per iniziare la preparazione in vista del match contro l'Empoli, con cui si chiuderà la stagione dei giallorossi.