Dopo aver pareggiato per 1-1 contro la Juventus, Daniele De Rossi ha concesso ai suoi ragazzi un giorno di riposo. L'allenatore della Roma ha infatti fissato la ripresa degli allenamenti al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nella giornata di martedì: appuntamento alle ore 12 per iniziare la preparazione in vista del delicatissimo ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.