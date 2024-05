Archiviata la sconfitta contro l'Atalanta, la Roma si ritroverà a Trigoria già domani per preparare le ultime due gare della stagione, in cui i giallorossi dovranno fare 6 punti per non rischiare di lasciarsi scappare anche il sesto posto. I ragazzi di De Rossi scenderanno in campo per l'allenamento domani mattina alle 12: in vista c'è l'impegno contro il Genoa di domenica sera.