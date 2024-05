FOTO - Trigoria, seduta a tre giorni da Empoli-Roma: Dybala in gruppo, ancora out Spinazzola e Sanches

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della sfida contro l'Empoli, valida per l'ultima giornata della Serie A e in programma domenica alle ore 20:45. Buone notizie per Daniele De Rossi: Paulo Dybala infatti si è allenato nuovamente con il resto del gruppo, motivo per cui crescono le chance di vederlo in campo dal primo minuto. Ancora assenti, invece, Leonardo Spinazzola e Renato Sanches, alle prese con i rispettivi infortuni.