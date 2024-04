Trigoria, ripresa verso il Bologna: c'è Azmoun. Scarico per chi ha giocato contro il Milan, lavoro in campo per gli altri (FOTO e VIDEO)

Vietato fermarsi. All'indomani della vittoria contro il Milan e la conseguente qualificazione in semifinale di Europa League, la Roma è subito tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista dello scontro Champions di lunedì con il Bologna. Come di consueto, i titolari hanno svolto un lavoro di scarico dopo le fatiche europee, mentre sul campo hanno lavorato principalmente i subentrati e i giocatori non utilizzati dal tecnico giallorosso. Presente in gruppo Sardar Azmoum, ormai pienamente recuperato dopo l'infortunio muscolare accusato con l'Iran.