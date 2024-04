Trigoria, ripresa post derby: ancora differenziato per Azmoun. De Rossi durante la seduta: "Qualità, qualità!" (FOTO E VIDEO)

Non c'è tempo per riposare. All'indomani dell'importantissima vittoria nel Derby della Capitale la Roma torna subito al lavoro al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare a preparare l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan, in programma giovedì alle ore 21. Come di consueto, i titolari hanno svolto un lavoro di scarico dopo il derby, mentre sul campo hanno lavorato principalmente i subentrati e i giocatori non utilizzati dal tecnico giallorosso. Ancora differenziato per Sardar Azmoun, l'unico indisponibile della rosa. Mister De Rossi durante la seduta ha chiesto "qualità" ai propri giocatori e poi ha spiegato: "L’importante è che ti fai sempre trovare a disposizione della giocata per il terzo uomo".