Trigoria, rifinitura pre Bologna: out Lukaku (FOTO e VIDEO)

Dopo il passaggio del turno in Europa League, la Roma si concentra sul campionato: domani all'Olimpico, alle 18.30, arriva il Bologna di Thiago Motta attualmente al quarto posto in classifica. Alla vigilia dello scontro Champions, dopo la conferenza stampa di Daniele De Rossi, la squadra si è allenata al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria tra i sorrisi: assente Lukaku, che domani non prenderà parte del match. Gli scatti della seduta odierna: