Vigilia di campionato per la Roma, che domani sera alle ore 20 recupererà i 20 minuti contro l'Udinese. I giallorossi nella giornata di oggi sono scesi in campo a Trigoria per la rifinitura: lavoro differenziato per Romelu Lukaku ed Evan Ndicka, tutti gli altri a disposizione di mister De Rossi. I giallorossi partiranno alla volta di Udine domani mattina.