Roma in campo per la rifinitura. Dopo la vittoria in Europa League col Milan, domani alle 18.00 i giallorossi saranno ospiti dell'Udinese nella 32esima giornata di campionato. La squadra, che si allena a Monzello dopo la trasferta di Milano, è scesa in campo nel pomeriggio nel centro sportivo del Monza per svolgere la seduta di rifinitura.

