Dopo il pareggio per 2-2 in casa del Napoli la Roma di Daniele De Rossi è pronta a preparare la delicata andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma giovedì sera alle 21:00 allo stadio Olimpico. Domani la squadra avrà quindi un giorno di riposo, per poi ritrovarsi al "Fulvio Bernardini" direttamente martedì mattina per il primo allenamento della settimana.