Dopo la sospensione della partita contro l'Udinese per via del malore accusato da Evan Ndicka, la Roma sta tornando nella capitale, non prima di essere passata a trovare l'ivoriano in ospedale per accertarsi delle sue condizioni. A tal proposito domani non ci saranno allenamenti, con il gruppo giallorosso che si ritroverà al "Fulvio Bernardini" direttamente martedì mattina.