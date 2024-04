Non c'è tempo né per gioire né per riposarsi. Dopo l'incredibile vittoria ottenuta all'ultimo secondo della trasferta di Udine, la Roma tornerà subito a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica alle ore 18. Mister De Rossi ha infatti fissato la ripresa degli allenamenti a domani mattina.