Trigoria, allenamento a due giorni da Milan-Roma: lavoro personalizzato per Mancini. Ancora assente Azmoun (FOTO)

Dopo il giorno di riposo concesso da mister De Rossi, la Roma torna ad allenarsi per proseguire la preparazione in vista della delicatissima sfida contro il Milan, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21. Da valutare le condizioni fisiche di Mancini, il quale non era al meglio durante il derby e quest'oggi ha svolto lavoro personalizzato. Ancora assente, invece, l'infortunato Azmoun, l'unico indisponibile della rosa.