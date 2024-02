FOTO - Trigoria: la squadra di Dybala e Pellegrini vincente nella partitella odierna. E c'è anche Celik

Mattinata di lavoro per la Roma di Daniele De Rossi, che in attesa di abbracciare Baldanzi continua a preparare la sfida di lunedì contro il Cagliari. Seduta odierna positiva per Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, alla guida della squadra che ha vinto la partitella di oggi. Con loro Svilar, Llorente, Svilar e il neo acquisto Angelino, oltre che a Celik, che nonostante le voci di mercato di allenato regolarmente con la squadra.