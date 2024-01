Trigoria, ripresa verso il derby: Kumbulla in gruppo (FOTO e VIDEO)

Roma subito al lavoro: all'indomani del pareggio in campionato contro l'Atalanta, la squadra si è allenata questa mattina al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista del derby, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì all'Olimpico. Oggi Marash Kumbulla ha lavorato con i compagni, in gruppo anche i Primavera Plaia, Golic e il portiere Renato Marin, oltre a Pagano e Pisilli. Gli scatti della seduta odierna:

Subito al lavoro in vista del derby di mercoledì ?? Daje Roma!#ASRoma pic.twitter.com/46D5Oaz71c — AS Roma (@OfficialASRoma) January 8, 2024