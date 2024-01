Trigoria, il primo allenamento del 2024: c'è Kumbulla (FOTO e VIDEO)

Primo allenamento del 2024 per la Roma: la squadra, festeggiato il Capodanno in famiglia o con amici, è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria sotto lo sguardo vigile di José Mourinho. Dopo la sconfitta all'Allianz Stadium contro la Juventus, ad attendere i giallorossi c'è l'impegno negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma mercoledì sera all'Olimpico. Gli scatti della seduta odierna a cui ha preso parte anche Marash Kumbulla, verso la ripresa dopo l'infortunio al ginocchio: