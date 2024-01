Secondo allenamento del 2024 per la Roma, che domani sera sarà impegnata all'Olimpico contro la Cremonese per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I giallorossi sono scesi in campo questa mattina con Josè Mourinho che può sorridere: tutti a disposizione dello Special One, eccezion fatta per Aouar e N’Dicka, partiti per la Coppa d’Africa, e i lungodegenti Smalling e Abraham.