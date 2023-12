Trigoria, Dybala torna parzialmente in gruppo: possibile convocazione contro la Juventus

Arrivano novità importanti per quanto riguarda le condizioni fisiche di Paulo Dybala, dopo la lesione che lo ha messo ko nella sfida allo stadio Olimpico contro la Fiorentina. Come scrive il giornalista Angelo Mangiante (Sky Sport) su X infatti, il giocatore oggi pomeriggio si è allenato parzialmente in gruppo e in vista della sfida di domenica contro la Juventus aumentano quindi le possibilità di essere convocato.

Buone notizie su #Dybala.

Oggi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo.

Test andato bene. Buone probabilità di essere convocato sabato contro la Juve. #JuveRoma — Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 26, 2023