Dopo la cena di Natale di ieri, la Roma si è ritrovata questa mattina sui campi del Fulvio Bernardini per preparare la sfida di domenica sera contro il Napoli di Mazzarri. Non arrivano buone notizie per Josè Mourinho, data l'assenza nella seduta odierna di Bryan Cristante e Gianluca Mancini .Out anche i lungodegenti Houssem Aouar, Paulo Dybala, Chris Smalling e Tammy Abraham.