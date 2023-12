Trigoria, ripresa verso Bologna-Roma: Mancini, Azmoun e Spinazzola in gruppo (FOTO)

Dopo aver battuto lo Sheriff per 3-0 nella serata di ieri, la Roma è subito tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della partita contro il Bologna, in programma domenica alle ore 18. José Mourinho può sorridere infatti, nonostante non siano al meglio della condizione fisica, Gianluca Mancini, Sardar Azmoun e Leonardo Spinazzola si sono allenati con il resto del gruppo.