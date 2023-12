Roma, migliorano le condizioni fisiche di Dybala: obiettivo la trasferta con la Juventus del 30 dicembre

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il rientro di Paulo Dybala, uscito nel primo tempo di Roma-Fiorentina per una lesione al flessore. Secondo Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport infatti le condizioni fisiche della Joya sarebbero migliorate, col giocatore che non sentirebbe più dolore al flessore e sarebbe pronto quindi ad aumentare i carichi di lavoro. L'obiettivo ora diventerebbe la trasferta contro la sua ex Juventus del 30 dicembre.

