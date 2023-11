Trigoria: Sanches torna in gruppo. Presenti anche Dybala e Paredes (FOTO e VIDEO)

La Roma continua ad allenarsi in vista dell'Udinese, match valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. José Mourinho ha riaccolto anche gli Nazionali nella mattinata di oggi, tra cui Paulo Dybala e Leandro Paredes, i quali si sono allenati con il resto del gruppo così come Renato Sanches, che potrebbe dunque aver smaltito le ennesime noie fisiche della stagione. Inoltre, dal video pubblicato da Paredes sui social si è visto come Dybala e Lukaku non abbiano partecipato alla partitella a campo ridotto.