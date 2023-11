Trigoria: rifinitura in vista del Servette. Out Smalling e Kumbulla, lavoro personalizzato per Abraham (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Vigilia europea per la Roma, che domani sera farà visita al Servette per chiudere il discorso qualificazione e provare a superare lo Slavia Paraga al primo posto nel girone. La squadra di Mourinho è scesa in campo per la consueta rifinitura. Nel pomeriggio la partenza verso la Svizzera e la conferenza stampa del tecnico e di Diego Llorente alle 18:45.

12:45 - Simpatico siparietto durante il torello: tunnel di Spinazzola a Ndicka e delirio dei compagni di squadra, Lukaku richiama tutti all'ordine e si riparte.

12:40 - La Roma è scesa in campo l'allenamento. Out Smalling e Kumbulla, che prosegue il suo percorso personalizzato (alternerà lavori in gruppo ad altri differenziati)

12:35 - Nella seduta odierna si è visto in campo anche Tammy Abraham: il centravanti inglese svolgerà un lavoro personalizzato.