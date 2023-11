Trigoria, rifinitura alla vigilia di Roma-Lecce: presenti Dybala e Sanches (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Lecce, valida per l'undicesima giornata di Serie A. Nella mattinata odierna i giallorossi hanno svolto l'allenamento di rifinitura e, come annunciato da José Mourinho in conferenza stampa, Paulo Dybala e Renato Sanches sono nuovamente a disposizione. I due infatti hanno lavorato anche quest'oggi con il resto del gruppo e domani potrebbero scendere in campo. Ancora assenti, invece, Leonardo Spinazzola, Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini.