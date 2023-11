Termina uno dei tanti tour de force stagionali della Roma. Dopo il pareggio per 0-0 nel Derby della Capitale i giallorossi torneranno ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria martedì alle ore 10:30. Ora ci sarà la sosta per le nazionali, motivo per cui il prossimo impegno dei capitolini sarà tra circa due settimane, ovvero il 26 novembre alle ore 18 allo Stadio Olimpico contro l'Udinese.