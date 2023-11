Trigoria: giallorossi al lavoro a due giorni da Roma-Lecce. Dybala e Sanches in gruppo (FOTO e VIDEO)

La Roma continua a lavorare in vista della gara contro il Lecce, valida per l'undicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. Gli uomini di José Mourinho hanno lavorato questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e alla seduta hanno partecipato anche Paulo Dybala e Renato Sanches, i quali da giorni si allenano con il gruppo. Ancora assenti, invece, Lorenzo Pellegrini (diventato papà per la terza volta), Chris Smalling e Leonardo Spinazzola.