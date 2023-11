FOTO - Trigoria, verso lo Slavia Praga: ancora out Pellegrini e Spinazzola. Pinto assiste alla seduta

Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro il Lecce, la Roma si prepara alla sfida di Europa League in casa dello Slavia Praga in programma giovedì alle 18,45. Al mattino la squadra si è allenata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria agli ordini di Mourinho e sotto lo sguardo del General Manager Tiago Pinto: ancora assenti Pellegrini e Spinazzola, oltre a Smalling, mentre hanno lavorato in gruppo alcuni giovani come Pisilli, João Costa e Cherubini. Gli scatti della seduta odierna: