FOTO - Trigoria: Kumbulla in campo con i compagni. C'è anche Renato Sanches

Dopo la vittoria contro l'Udinese e il giorno libero concesso da José Mourinho, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la trasferta di Europa League: giovedì, alle 21.00, i giallorossi sono attesi in casa del Servette nella quinta giornata della fase a gironi. È sceso in campo con i compagni anche Marash Kumbulla, per la prima volta dopo la rottura del crociato della scorsa stagione. Presente anche Renato Sanches, out contro l'Udinese. Gli scatti della seduta odierna al "Fulvio Bernardini":