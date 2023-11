FOTO e VIDEO - Trigoria: massima concentrazione nell'allenamento di rifinitura alla vigilia di Servette-Roma

Nella mattinata odierna la Roma si è allenata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' e ha svolto la seduta di rifinitura alla vigilia di Servette-Roma, match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma domani alle ore 21. Massima concentrazione sui volti dei calciatori, i quali sono chiamati ad una grande partita per provare a raggiungere il primo posto nel girone. Assenti Kumbulla e Smalling, lavoro personalizzato per Abraham.