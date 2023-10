La Roma è tornata in campo questa mattina alle 11:30 per preparare la trasferta di domenica pomeriggio a Cagliari. Il gruppo giallorosso si è allenato sotto gli occhi di José Mourinho e di Tiago Pinto, general manager giallorosso, in una foto ritratto a colloquio con lo Special One. Out Lorenzo Pellegrini, regolarmente in gruppo Azmoun e Paulo Dybala.