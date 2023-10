Trigoria, Smalling torna ad allenarsi in gruppo (VIDEO)

Arrivano novità importanti per quanto riguarda le condizioni fisiche di Chris Smalling, fuori per infortunio dalla terza giornata di campionato contro il Milan. Secondo il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante il difensore inglese sarebbe tornato questa mattina ad allenarsi in gruppo, avvicinandosi ulteriormente al rientro in campo dal primo minuto.

+++Chris Smalling torna oggi ad allenarsi in gruppo.

È la prima volta dopo l'infortunio contro il Milan il 1° settembre. Il leader della difesa di Mourinho è pronto a tornare. @ChrisSmalling pic.twitter.com/1fkcHuX21q — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 20, 2023