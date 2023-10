Dopo il ritorno al successo contro il Frosinone, Josè Mourinho lascerà un giorno di riposo ai suoi giocatori. La ripresa degli allenamenti, infatti, è fissata per martedì mattina alle ore 10:30. Non c'è un attimo di sosta per i giallorossi, che giovedì sera saranno impegnati all'Olimpico contro il Servette.