FOTO e VIDEO - Trigoria: Llorente in gruppo, rientrati i nazionali. Out Sanches e Smalling

A tre giorni dalla gara col Monza, in programma domenica alle 12.30 all'Olimpico e valida per la nona giornata di campionato, la Roma prosegue la preparazione in vista del ritorno in campo dopo la sosta. Buone notizie per José Mourinho: nell'allenamento odierno al "Fulvio Bernardini" di Trigoria il tecnico giallorosso, oltre ad alcuni giocatori rientrati dagli impegni con le Nazionali, ritrova in gruppo anche Diego Llorente, che ha smaltito il suo infortunio. Aggregati, come nei giorni scorsi, alcuni giovani della Primavera mentre sono assenti Renato Sanches e Smalling.