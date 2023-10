Dopo il successo contro il Servette in Europa League, la Roma tornerà in campo già domani mattina. In vista, infatti, c'è la sfida di domenica contro il Cagliari. Fissata alle ore 11:30 la ripresa degli allenamenti agli ordini di Josè Mourinho. Da valutare le condizioni di Pellegrini, che nel corso della serata ha accusato un problema al flessore della coscia destra.