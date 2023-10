A Trigoria la Roma si prepara per tornare in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: domani, alle 12.30, arriva il Monza di Palladino allo Stadio Olimpico per la sfida valida per la nona giornata di campionato. La squadra ha sostenuto la seduta di rifinitura al "Fulvio Bernardini" agli ordini di Mourinho: presente anche Smalling che, come anticipato dal portoghese in conferenza stampa, domani non sarà a disposizione. Gli scatti dell'allenamento odierno: