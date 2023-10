FOTO e VIDEO - Trigoria: Dybala e Renato Sanches in gruppo

Due giorni dopo la sconfitta di Milan contro l'Inter per 1-0, oggi pomeriggio la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della sfida contro il Lecce, in programma domenica alle 18.00 all'Olimpico e valida per l'11a giornata di campionato. Mourinho ritrova Paulo Dybala e Renato Sanches in gruppo, aggregati anche alcuni ragazzi della Primavera. Assenti dal campo Spinazzola, Pellegrini e Smalling. Gli scatti della seduta odierna: